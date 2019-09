Ouders overleden baby Luna: ‘Voelen ons niet serieus genomen door Jeroen Bosch Ziekenhuis’

Emotioneel

Moeder Marloes Schuiling richtte zich bij aanvang van de zitting in een emotioneel betoog tot de artsen en vroeg of ze nog altijd van mening zijn dat ze goed gehandeld hebben. ,,Als dat zo is, dan is er iets mis met de kwaliteit van de gezondheidszorg”, zei ze ter besluit.



Yme Drost, de advocaat die de ouders bijstaat, zette in zijn pleidooi uiteen wat er in de ogen van zijn cliënten allemaal mis was gegaan. Samengevat: er zijn diverse inschattingsfouten gemaakt en er was sprake van gebrekkige communicatie en nazorg. ,,Hoe heeft het in hemelsnaam toch zo kunnen lopen?” Hij hoopte op een excuus.



Dat kwam er deels. Een van de betrokken gynaecologen nam later het woord en zei tegen de ouders: ,,Het verliezen van een kinds is het allerergste, daar zijn we ons altijd bewust van geweest. We hebben alle kennis en kunde ingezet en het spijt ons dat we desondanks het overlijden van baby Luna niet hebben kunnen voorkomen.”