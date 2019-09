Ouders van Spaanse peuter die stierf na val in put verwachten opnieuw een kind

In het vraaggesprek verklapte ‘Vicky’ dat ze anderhalve maand zwanger is. Te vroeg om iets te kunnen zeggen over het geslacht van de baby. Dat kan pas worden vastgesteld na ongeveer vier maanden zwangerschap. Voor het Spaanse stel is het om het even of het een jongen of een meisje wordt – ‘zolang hij of zij maar gezond is’ – maar een jochie zouden ze wel helemaal te gek vinden.



,,Toen Julen nog leefde, beloofde ik hem een broertje en dat zal ik hem geven ook’’, verklaarde Victoria enkele maanden geleden desgevraagd na geruchten over een zwangerschap. Ze deed de belofte naar eigen zeggen in 2017 nadat Julens broertje Óliver (3) was overleden aan de gevolgen van een niet te behandelen hartziekte.