Pasgeboren baby in vuilniscontainer roept vragen op: waarom doet iemand dit?

De Amsterdamse politie trof zondagavond rond elf uur in een ondergrondse container aan de Meernhof in Zuidoost een pasgeboren levende baby aan. Het meisje, dat in een grote gele Jumbotas zat, is direct per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Haar situatie was maandagochtend stabiel.



De politie kreeg om 22.40 uur een melding van iemand die geluiden hoorde uit de vuilcontainer. Er werden diverse vuilniszakken uit de container gehaald voordat het kindje werd gevonden. De politie kon maandagochtend niet vertellen of het baby’tje toen kleding aan had. Het meisje werd ingepakt in jassen van politieagenten.