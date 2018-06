Pechtold wil Europese beurs voor mbo’ers en scholieren

Pechtold omarmt het voorstel van Europese jongerenorganisaties die willen dat het Europese budget voor uitwisseling van studenten, beter bekend als het Erasmus project, wordt vertienvoudigd. Maar wat hem betreft kan het pleidooi nog ‘intensiever en radicaler’, zoals een Erasmus-beurs voor ‘mbo’ers die stage willen lopen in Milaan’ of voor ‘beginnende vaklieden’. Ook middelbare scholieren zouden volgens Pechtold moeten kunnen kiezen om een ‘semester over de grens’ te volgen.

Pechtold wil ervoor waken dat Europese samenwerking een eliteproject wordt. Europa moet socialer, meent de D66-leider. ,,Europa is geen speeltje voor de happy few. Het moet zich bewijzen als absolute noodzaak voor ons allemaal.”

Nederlandse mbo’ers gaan nu al steeds vaker naar het buitenland. Van de lichting die in 2015 afstudeerde deed zeven procent werkervaring in het buitenland op tijdens zijn studie, onderzocht Nuffic, een organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Twee jaar eerder was dat 5,7 procent. Mbo'ers uit de sector Voedsel, Groen en Gastvrijheid gaan het vaakst naar het buitenland. Volgens Nuffic is een buitenlandervaring belangrijk voor studenten omdat de arbeidsmarkt steeds internationaler wordt.