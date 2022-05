Peter werd dagenlang gegijzeld in Srebrenica en dat blijft hem achtervolgen: ‘Mijn kinderen leden ook’

Iedereen dacht dat hij dood was. 22 jaar en gewoon van de aardbodem verdwenen. Zonder enige aankondiging. Maar hij was niet dood, al was het wel het begin van heel veel ellende, de aanleiding. Het was het moment waarop Peter van Daalens leven voorgoed zou veranderen. Wat een wond zou achterlaten die maar niet wil helen, ook al kwam hij daar pas jaren later achter: ,,Pas toen kwam de klap. Voor ik het wist had ik de bodem bereikt.”