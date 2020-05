Petje af voor de jeugd

commentaarWe horen over de reisbranche, over de sportscholen, over de horeca - ze hebben het allemaal moeilijk. Maar waarom horen we zo weinig over de jeugd, vraagt Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Stel, je bent een jaar of achttien, nu in coronatijd. Dan heb je dit jaar geen eindexamen kunnen doen. Geen eindexamenfeestjes kunnen bezoeken. Niet op reis kunnen gaan. Er komt geen gezellige kennismakingstijd op HBO of universiteit. Er komt misschien niet eens college. En als je al wat verder bent: geen stage. En misschien ook wel geen baan. En nee, je kunt ook niet met vrienden naar de bios. Niet dansen, niet flirten, niet zoenen. Niet naar festivals. Niet uit. En als je elkaar dan maar opzoekt in het park met een zelf gekochte fles wijn erbij, loop je het risico op een fikse boete. En intussen krijg je te horen dat je een verwende generatie bent die nooit ellende heeft meegemaakt.

Ach, heb geduld, zullen wij ouderen misschien zeggen. En is studeren toch sowieso niet al een beetje een luxe-activiteit? Dat laatste was, met alle respect, vroeger zo. Heel vroeger. Toen studenten nog een ruime beurs kregen, een betaalbare kamer konden vinden, nog wel eens persoonlijk contact met de docent hadden. En na voltooiing van de opleiding een goede kans op een vast contract. En daarna een huis. Tegenwoordig is studeren aan HBO of universiteit meer een verlengde van school. En nu door corona het studentenleven stil ligt, collegezalen en bibliotheken gesloten zijn, is het academische en vormende er al helemaal af.

Dus ja, al sinds Socrates is er altijd wel wat te klagen over de jeugd van tegenwoordig. Maar tegenwoordig heeft de jeugd zélf wel wat om over te klagen. Iedereen met studerende kinderen weet: Online colleges verlopen bepaald niet allemaal vlekkeloos, tentamens zijn uitgesteld tot diep in de zomer, en over wat er ná de zomer gebeurt is de communicatie gebrekkig. Toch hoor je ze nauwelijks, de jeugd. Ze zitten niet bij Op1, ze sturen geen boze mails, zelfs geen brieven naar CDA-ministers. Zou misschien goed zijn om toch eens te doen.