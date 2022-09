PME Legend-fans opgelet: merk maakt uniek t-shirt van jouw stad

Just BrandsBen jij ook zo’n fan van het stoere merk PME Legend? Dan loont een bezoekje aan de Just Brands winkel zich nu meer dan ooit. Het Nederlandse merk heeft namelijk speciaal voor meerdere steden een T-shirt ontworpen. Dit unieke shirt komt in een (very) limited edition en krijg je nu bij besteding van 129,- of meer in de Just Brands winkel kado.

PME Legend bestaat sinds 1992 en is sindsdien enorm populair bij vrijgevochten mannen die het avontuur zoeken – en vinden – in de dagelijkse dingen. PME staat voor Pall Mall Export. De collecties van het merk zijn geïnspireerd op het leven van de cargo-piloot en altijd zowel stijlvol als functioneel. PME Legend valt onder de onderneming Just Brands, dat ook bekend is van merken als Cast Iron en Vanguard.

Een stad om trots op te zijn

Om het leven en hun fans te vieren, en om de connectie met de desbetreffende stad te onderstrepen, komt PME Legend nu met een bijzonder City T-shirt. Op het exclusieve shirt is het wapen van de desbetreffende stad op een stijlvolle manier verwerkt in het klassieke wings-logo. Het donkerblauwe shirt is onderdeel van de unieke ‘CityTees’ serie.

Je krijgt het t-shirt kado bij een aankoop van 129,- of meer in de Just Brands winkel. De shirts zijn niet online verkrijgbaar en worden niet verstrekt op andere PME Legend verkooppunten. Van de shirts zijn er slechts een paar honderd gemaakt. Wacht dus niet te lang als je je eigen City shirt wil scoren.

Show je roots

De bijzondere actie loopt vanaf maandag 5 september, zolang de voorraad strekt. Tijdens de actie maak je bovendien kans op een complete Just Brands-outfit ter waarde van 500 euro. Hoe je dat doet? Door een foto te maken in het City T-shirt op een bekende locatie in de desbetreffende stad. Post je foto op Instagram of Facebook met #PMECITYTEE en tag @justbrandsstores en wie weet ben jij de gelukkige.

Scoor nu jouw gratis shirt

Zoals aangegeven zijn er slechts enkele honderden City shirts gemaakt en op is ook echt op. Vanaf 5 september liggen de T-shirt klaar in de Just Brands winkel. Dus was je sowieso van plan om in te slaan voor je back to work (of back to school) moment? Doe dat dan vanaf 5 september en bemachtig jouw gratis City shirt!