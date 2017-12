Politie haalt lichaam uit graf voor onderzoek insulinemoorden

Een forensisch onderzoeksteam is op dit moment bezig met een onderzoek op de begraafplaats in Heerjansdam in verband met één van de insulinemoorden in Puttershoek. Er wordt een lichaam opgegraven.

Een deel van de begraafplaats is afgezet met zwarte schermen en er is een witte tent opgezet op de plek van het onderzoek.

Volgens het Openbaar Ministerie houdt de opgraving verband met het onderzoek naar de insulinemoorden in Puttershoek. Het is niet bekend om welk slachtoffer het gaat en wanneer deze is overleden.

Zorgmedewerker Rahiied A. wordt verdacht van de moord op een bejaarde vrouw en poging tot moord op twee andere vrouwen, en hij heeft meer slachtoffers willen maken. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) onlangs bekend. Hij wordt verdacht van 'in elk geval twee nieuwe levensdelicten.' Nog vier andere sterfgevallen worden nader onderzocht.

Tweede opgraving

Het lichaam in Heerjansdam is het tweede stoffelijk overschot dat wordt opgegraven in het onderzoek. Eerder werd het lichaam van een vrouw in Puttershoek opgegraven.

Rahiied A. werd 17 november gearresteerd nadat eerder die maand door de directie van verpleeghuis ‘t Huys te Hoecke in Puttershoek alarm was geslagen over de verdachte omstandigheden waaronder een van de patiënten onwel was geworden. De vrouw bleek zonder dat er een medische noodzaak voor bestond insuline toegediend te hebben gekregen.

