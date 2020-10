Positieve verhalen gezocht voor AD Magazine

We leven in een onvoorspelbare tijd met angst en zorgen. Maar er zijn ook bijzondere wendingen. Heeft u in deze coronatijd een nieuwe liefde ontmoet? Of een nieuwe vriendschap opgedaan? Of misschien heeft u uw droombaan gevonden of heeft het vele thuiszitten positief bijgedragen aan uw gezondheid of relatie. Wij horen het graag voor artikelen in ons magazine.