Power-oma wint WK Powerlifting

Vermiste Susanna (14) blijkt vermoord, verdachte asielzoe­ker op de vlucht

13:55 Duitsland is geschokt door de moord op de 14-jarige Susanna uit de stad Mainz. Het meisje werd al weken vermist en blijkt nu te zijn verkracht en vermoord. De politie heeft twee verdachten op het oog: een Turkse man van 35 jaar en een Irakees (20) die in het vluchtelingenkamp opschepte over zijn daad en nu op de vlucht is, meldt de Süddeutsche Zeitung.