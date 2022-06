Prachtige kapsels, maar met oog voor de mens: The Hair Hub

The Hair Hub GroupNederlandse nuchterheid en perfect advies, dat kenmerkt -onder andere- het familiebedrijf The Hair Hub . Ze volgen de internationale catwalktrends, maar kijken vooral naar de mens in de stoel: wat past, en wat niet. Eerlijkheid dus, maar wel met wat glans. ‘Als er tien kapsels zijn, moeten wij er net bovenuit springen’, zo verwoord eigenaar Maurice Startman het. En dat werkt, want de keten heeft inmiddels 29 vestigingen in Nederland.

Startman’s ondernemerschap begon met het overnemen van de kapperszaak van zijn ouders waar hij zelf jarenlang als kapper had gewerkt. In 2008 begon hij aan de groei en opende meerdere vestigingen in Nederland. Maar The Hair Hub is en blijft een familiebedrijf, het hele gezin van Startman is er inmiddels werkzaam.

Geen eenheidsworst

Het succes zit ‘m misschien wel vooral in het oog hebben voor de mens. Want, zoveel mensen, zoveel kapsels. Startman: “Wij brengen de kapsels van morgen, we gaan mee met de trends maar het is vooral belangrijk dat een kapsel past bij de klant. De gezichtsvorm en gelaatstint zijn bij iedereen anders. Het is handig als een klant plaatjes meeneemt van het soort kapsel dat hij of zij in het hoofd heeft. Het is namelijk soms lastig als klant om een kapsel te verwoorden en foto geeft meteen een idee. Zo kunnen we samen bespreken wat bij de klant zou passen. Eerlijk advies vinden we ontzettend belangrijk. Door naar de gezichtsvorm en de tint van de huid te kijken kunnen we het gewenste kapsel op de persoon afstemmen. Ons doel is natuurlijk dat de klant happy en trots weer naar buiten loopt.”

Buiten de lijntjes kleuren

De stylisten spelen daarin een cruciale rol en zijn daarom erg belangrijk, aldus Startman. “Wij laten onze kapsters wie ze zijn. Bij ons hoeven ze niet volgens vaste kaders te werken, van ons mogen ze buiten de lijntjes kleuren. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en persoonlijkheid. Door die juist te benadrukken, kunnen klanten goed aanvoelen welke stylist hen past. Onze professionals zijn gemotiveerd en hebben echt passie voor hun vak. Om goed op de hoogte te blijven worden ze onder andere regelmatig getraind door specilialisten van Toni & Guy, Balmain en Schwarzkopf Professional.

Boek een afspraak

The Hair Hub is in een groot deel van Nederland vertegenwoordigd. Hier zijn alle salons te vinden. Voor een behandeling kun je een afspraak maken via de website, of per telefoon. Door de plaats van keuze te selecteren op de website, verschijnt ook de mogelijkheid om online een afspraak te maken, of het telefoonnummer van de betreffende salon.