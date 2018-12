Prijs parkeervergunning in grote steden stijgt fors

De domstad spant de kroon, met een parkeervergunning die volgend jaar 342,- euro kost, een prijsstijging van 66,- euro. In Rotterdam moeten inwoners volgend jaar 115,- euro betalen voor een parkeervergunning (een stijging van 48,- euro). Den Haag is ondanks een verhoging van 23,- euro met in 60,- euro nog steeds de goedkoopste van de vier grote steden. Eerder was al duidelijk dat het uurtarief voor bezoekers in de steden ook flink stijgt .

Amsterdam lijkt haar vergunningtarief te handhaven op 535,- euro per jaar.

Hiermee blijft Amsterdam de duurste stad voor vergunninghouders.

Gemiddeld in Nederland kost een parkeervergunning in 2019 iets meer dan 95,- euro per jaar. In de meeste gemeenten in de steekproef stijgen de kosten volgend jaar met 2,4% in bescheiden mate. Opvallende uitzondering is Hilversum, waar een parkeervergunning juist veel goedkoper wordt. Deze gemeente halveert de prijs van 150,- naar 75,- euro en komt daarmee de belofte na die in het coalitieakkoord werd gedaan.