PSV en Ajax in Qatar: onbegrijpelijk

Eigenlijk zouden de spelers van Liverpool in het luxueuze Marza Malaz Kempinski-hotel slapen, komende maand tijdens het WK voor clubs in Qatar, maar dat feest gaat niet door. De Engelse club heeft het hotel deze week op principiële gronden geweigerd.



Het personeel wordt er onderbetaald en zwaar overbelast, zo bleek uit onderzoek. Bij de bouw van het megalomane hotelcomplex zijn – zoals wel vaker – duizenden Nepalese dwangarbeiders en slaven gebruikt.



Daar gaan we niet naartoe, zei Liverpool daarom, stellig.



Je kunt dat symboolpolitiek noemen, of hypocriet, want uiteraard reist Liverpool wel gewoon naar Qatar, en ze zullen vast niet opeens in een ecovriendelijk, linksdraaiend backpackershostel gaan slapen. Het was pas echt een statement geweest als The Reds helemaal niet naar dat kotslandje waren gegaan, bij voorkeur met een dikke middelvinger erbij.