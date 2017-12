PSV kritisch op KNVB bij aanpak seksueel misbruik

Functionarissen van PSV spraken met de slachtoffers en waren geschokt. In een enkel geval bleken hun levens tientallen jaren ontwricht en nog steeds heeft het voor hen veel impact, zegt PSV-vertrouwenspersoon Sander Roege.

Meldpunt

PSV houdt het meldpunt voor seksueel misbruik bij de club open (via melding@psv.nl en de eigen website) en oud-voetbalprof Roege is de enige persoon die dat mailadres inziet. ,,Het onderwerp is bespreekbaar en dat moet zo blijven, zonder dat een heksenjacht wordt ontketend", vindt hij. ,,We moeten niet naïef zijn, signalen herkennen en proberen grensoverschrijdend gedrag in te dammen door bijvoorbeeld goede voorlichting bij de clubs. Daar is wat mij betreft nog wel wat in te winnen. Clubs zitten te springen om vrijwilligers en zij worden bijvoorbeeld niet overal getoetst (bij PSV gebeurt dit wel, red.). Wees als ouder ook alert."

Kritisch

Roege is kritisch op de KNVB, die volgens hem meer kan doen in het kader van dit thema. Eerder deze week kwam via een commissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries naar buiten dat een op de acht sporters ooit met een vorm van seksueel misbruik te maken heeft gehad. ,,Daarbij ging het om verschillende gradaties", nuanceert Roege, tevens prestatiecoach en mentaal begeleider bij PSV, wel. ,

,Grensoverschrijdend gedrag kan er in vele vormen zijn en kan in elke vorm heel ingrijpend zijn. De ernst kan wel enorm verschillen. Vertegenwoordigers van alle clubs zijn in mei bij de KNVB samengekomen om over het onderwerp te praten. Dat was een goede sessie, maar de conclusie was wat mij betreft teleurstellend en dat vond de directie van PSV ook. We zouden zes maanden later nog eens bij elkaar komen, maar dat is nog niet gebeurd. Wat mij betreft had er sneller meer actie ondernomen kunnen worden. Maak een lijst van vertrouwenspersonen bij de clubs in het betaald voetbal, zorg ervoor dat ze er ook bij amateurclubs komen en geef overal goede voorlichting. Voor dit onderwerp zouden bij iedere club duidelijke protocollen moeten gelden."

Samen