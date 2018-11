PSV vs. Kick Out Zwarte Piet

Ik heb het voor de zekerheid nog even nagekeken, maar de wedstrijd PSV - KOZP stond niet in het competitieschema van de eredivisie. Misschien was het er eentje in het kader van een nieuwe bekercompetitie. Kan zomaar tegenwoordig. De Nations League hebben ze ook van de ene op de andere dag ingevoerd.



Hoe het ook zij: de harde kern van de PSV-supporters stond afgelopen zaterdag op scherp. Ze luisterden de intocht van Sinterklaas op met spreekkoren, gericht tegen een klein groepje uitsupporters van Kick Out Zwarte Piet. De aanwezige kinderen, politieagenten en journalisten konden meegenieten van het a capella gezongen nummer ‘Ze is een stinkhoer’.