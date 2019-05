Rapport over misbruik bij culturele ‘sekte’ Castrum Peregrini

Het was een genootschap van aanzien. Er was het indrukwekkende verleden van kunstenares Gisèle d’Ailly van Waterschoot van der Gracht, die haar bovenwoning in de Tweede Wereldoorlog openstelde als onderduikadres voor kunstenaars. En in de Raad van Advies zaten mensen van naam, zoals Ronny Naftaniel en Job Cohen. Maar achter de deuren van het hoekpand aan de Herengracht schuilden ook leed en schaamte, die pas jaren later naar buiten kwamen.

Het begon in juli 2017 met een publicatie van neerlandicus Frank Ligtvoet, die in de jaren ’70 door zijn toenmalige vriend werd geïntroduceerd bij mannengenootschap Castrum Peregrini. Zijn inwijdingsritueel bestond uit seks. Niet alleen met zijn vriend, maar ook met diens vriend binnen het genootschap. ,,Zo begon mijn leven in een sekte”, schreef hij in Vrij Nederland. ,,Al begreep ik pas dat het een sekte was toen ik die had overleefd.”

Mysterieuze dichter

Ligtvoet had contact met schrijfster Annet Mooij, die onderzoek deed voor een biografie over Gisèle, oprichtster van Castrum. Mooij ontmoette haar toen ze al bijna 100 was. Ze beschrijft haar als een vrouw met een enorm sex-apeal die zich verbond aan oud-burgemeester D’Ailly en aan de mysterieuze dichter Wolfgang Frommel, die een schare jonge kunstenaars om zich heen had. Samen met Frommel stichtte ze Castrum Peregrini (burcht van de pelgrim).

In ‘De Eeuw van Gisèle’ beschrijft Mooij hoe de Duitse dichter Frommel zich ontpopte als een charismatische goeroe, die ervoor liet zorgen dat er steeds nieuwe jonge mannen instroomden. Hij voelde zich een jongenspedagoog, die ‘zijn zonen’ opvoedde in de dichtkunst en waarbij erotiek een belangrijke plaats innam. Tijdens feestavonden droegen de jongens bloemenkransen in hun haar.

‘Jongensbordeel’

Het boek van Mooij, dat in 2018 verscheen, bevestigt de aantijgingen van Ligtvoet. Ze schrijft hoe sommigen het grachtenpand ervoeren als ‘een jongensbordeel’. In een interview met het Parool beschrijft Mooij twee kanten: ,,Bij Castrum zijn ook mooie dingen gebeurd. Er vond kennis- en cultuuroverdracht plaats waaraan mensen later in hun leven veel hadden. Sommige mensen hebben er fijne herinneringen aan. Je kunt het zo stellen: er zijn levens gered en levens kapotgemaakt.”

Op aandringen van voornamelijk Frank Ligtvoet is eind vorig jaar een onderzoekscommissie ingesteld onder leiding van de prominente oud-rechter Frans Bauduin, de man die kindermisbruiker Robert M. veroordeelde tot 18 jaar cel en tbs. Hij onderzocht het vermeende misbruik, dat zou hebben plaatsgevonden tussen 1942 en 1986, toen Frommel overleed.