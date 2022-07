Reacties op boerenprotest: ‘Onze bodem is uitgeput, zoek de ruimte op!’

Trumps lof | Boeren moeten hun protest niet laten kapen

Trump noemt Nederlandse boeren ‘dapper’ en ‘moedig’ (AD 25-7). Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft aandacht besteed aan de boerenprotesten in ons land. Ook de Franse Marine Le Pen deed een duit in het zakje. Bij de ‘wereldwijde’ demonstratie vóór de boeren op de Dam van afgelopen zaterdag waren veel anti-alles-personen aanwezig: antivaxers, coronaontkenners, complottheoretici, aanhangers van Forum voor Democratie (de ultieme anti-alles-partij), beroepsdemonstranten en mensen met foute vlaggen, maar bijna geen boeren. Dat is maar goed ook. De protesten zijn allang gekaapt door rechtse en extreemrechtse partijen. Volgens mij komt het woord ‘boerenbelangen’ in hun agenda niet voor. De boeren kunnen hun zaak beter bepleiten via de serieuze media dan zich te laten ‘vertegenwoordigen’ door de Trumps en andere misleidende geesten van deze wereld.

Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Trumps lof II | Hoe kun je blij zijn met anti-democratische man?

Mark van den Oever van Farmers Defence Force is blij met de steun van Donald Trump. Blij zijn met de steun van iemand die alle democratische wetten aan zijn laars lapt, die verantwoordelijk is voor de dood van een aantal mensen tijdens de bestorming van het Capitool, iemand die er nog steeds van overtuigd is dat hij, en niet

Joe Biden, de Amerikaanse verkiezingen heeft gewonnen. Mocht Van den Oever nog menen te rekenen op enige vorm van sympathie, dan is die bij deze verdwenen.

Paul Daniels, Gorinchem.

Uitgeput | Boeren, zoek met bedrijf ruimte in weidse landen

Met belangstelling heb ik het ar­tikel over de stikstofcrisis gelezen (AD 23-7). Kunnen de boeren niet begeleid worden naar een bedrijf in het buitenland? Al jaren komen wij in Frankrijk. Een boer uit ons favoriete vakantiegebied heeft zoveel land, hij kan het gewoon niet aan. Het platteland is oneindig, er is genoeg ruimte en de lucht is er fris. Boer Jan van Texel van Boer zoekt Vrouw ging naar Denemarken en had kilometers grond ter beschikking. Onze bodem is uitgeput. Zoek meer ruimte!

Annemarie Scharleman, Barendrecht.

Meldpunt | Wetenschapper heeft streepje voor op agent

Minister wil meldpunt voor bedreigde wetenschappers (AD 23-7). Er komt een meldpunt voor bedreigde wetenschappers. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat actie ondernemen. Wat hebben wetenschappers voor op stratenmakers, buschauffeurs, verpleegsters, verkeersregelaars of politieagenten? Ook dat zijn werkers in beroepen die zeker net zo veel, als het niet meer is, bedreigd worden. Verbaal met de vreselijkste woorden, maar soms ook daadwerkelijk aangevallen en mishandeld. Het verschil is dat zij geen vertegenwoordiging in de Tweede Kamer lijken te hebben. En dan krijg je geen meldpunt. Dan kom je pas in de krant als je op de spoedeisende hulp wordt binnengebracht.

Jenne de Haan, Monster.

Inflatie | Europese Centrale Bank kiest tussen twee kwaden

ECB maakt einde aan negatieve rente (AD 22-7). In dit artikel staat dat de inflatie vooral wordt veroorzaakt door factoren die centrale bankiers niet kunnen beïnvloeden. Ik ontken niet dat de verstoring in de logistiek en de oorlog in Oekraïne invloed hebben, maar de rol van de ECB lijkt wel erg klein. Tijdens de coronacrisis hebben overheden met geld gesmeten in de vorm van steunpakketten. Dit kon door hulp van de ECB met quantative easing (lees: geld bijdrukken) en negatieve rente. Al dat geld komt met wat vertraging in de economie terecht. Als tegenover dat vers bijgedrukte geld veel minder reële goederen of diensten staan, leidt dat tot geldontwaarding. De coronacrisis heeft Nederland zo’n 80 miljard gekost, om nog maar te zwijgen van grotere EU-landen. Deze schuld moet terugbetaald. De vraag is hoe - door de schulden weg te inflateren? Of door de rente te verhogen, het geld uit de economie te halen, met risico op een recessie? ECB-president Christine Lagarde lijkt met renteverhogingen voor het tweede te kiezen. Het is kiezen tussen twee kwaden, er is no such thing as a free lunch.

Allard Plantinga, Ermelo.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.