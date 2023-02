Reacties op mobieltjes in de klas: ‘Mijn dochter bestelt gewoon nieuwe schoenen tijdens de les’

‘Belachelijk dat smartphones op middelbare scholen niet in kluisjes gaan’. En: kan de massale aanhouding van demonstranten worden herhaald maar dan met mensen die vuurwerk afsteken? Dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 2 februari verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Smartphones | School kan toch zelf wel verbod instellen?

Verbod op mobieltjes in klas? Discussie is weer geopend(AD 1-2). Het is toch eigenlijk van de gekke dat er in de Tweede Kamer een debat moet worden gevoerd over een verbod op mobieltjes in de klas. Iedereen snapt toch dat dit gewoonweg niet kan. Oké, ik stam nog uit een tijd dat er geen mobiele telefoons bestonden, maar toen nam je toch ook niet de nieuwe Voetbal International of Kuifje mee de klas in? En als je dat wel deed kon je dit inleveren. Hoezo moet dit op overheidsniveau vastgelegd worden? Als je de klas binnenkomt telefoon uit, in je jas of in je tas, klaar!



Rob Sanders, Afferden.

Smartphones II | Nieuwe schoenen tijdens les bestellen? Belachelijk!

Wij hebben op Praktijkschool Het Segment in Gouda al jaren een beleid dat de telefoon bij binnenkomst het kluisje in gaat en er pas weer uitkomt als je naar huis gaat. Dit levert enorme rust op bij de leerlingen, ze voeren ook weer gesprekken met elkaar. Mijn dochter zit op een andere middelbare school. Zij heeft laatst tijdens de les nieuwe schoenen besteld. Het is toch ronduit belachelijk dat dit kan! Ik pleit ervoor dat de telefoon uit de klas verdwijnt en in het kluisje gaat.



Michelle Burger, Oudewater.

Hervormingen | Netanyahu kan straks Palestijnen onteigenen

Rommelt regering in Israël aan rechtsstaat? Freek Vergeer, jurist bij het CIDI, schreef in zijn opinie (AD 31-1) dat de hervormingsplannen van de Israëlische premier Netanyahu niet per se slecht zijn voor de rechtsstaat, aangezien ‘de Knesset een democratisch orgaan is en het Hooggerechtshof niet’ (de hervorming beknot de invloed van het hof, red.) Vergeer vergeet dat deze plannen dictatoriaal uitpakken voor de Palestijnen onder bezetting. De plannen zijn bedoeld om de Palestijnen makkelijker te onteigenen, zonder bemoeienis van de rechters.



Mihai Martoiu Ticu.

Aan de rijsttafel | Traditie typeert amicale, welbespraakte premier

Mark Rutte en Emmanuel Macron aan de rijsttafel in zijn favoriete Indonesische restaurant (AD 31-1). Het typeert het leven van Rutte, al ruim tien jaar minister-president. Altijd opgewekt, zichzelf en amicaal. Een man om van te houden. Een man die ook weleens een fout maakt. En die net zo gemakkelijk omgaat met Biden als met de restauranthouder. In de komende verkiezingstijd zal hij weer verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat er misgaat. Kunnen wij deze energieke, welbespraakte en voortreffelijke premier missen? Nee.



H. Massier, Kropswolde.

Politie-inzet | Dat voortvarend ingrijpen wil je vaker terugzien

Bij een demonstratie van Extinction Rebellion is er voldoende politiecapaciteit om 768 mensen aan te houden. Nog eens zes mensen zijn opgepakt vóór de demonstratie. Het College voor de Rechten van de Mens is hier bezorgd over. Wat als eenzelfde aantal mensen was opgepakt dat vuurwerk af­stak? Zouden we dan misschien geen 10 miljoen schade en geen extreme overlast voor mens, dier en milieu hebben gehad? Wie beslist er eigenlijk dat een blokkade voorkomen moet worden maar het massaal overtreden van een vuurwerkverbod niet?



D.J.W. van Kooten.

Watersnoodramp | Mijn vader had genoeg gezien en gedaan

Bij de watersnoodramp in 1953 was ik 4 toen mijn vader in uniform de kamer binnenkwam. Hij was beroepsmilitair. Ik weet nog dat mijn moeder zei dat hij mensen moest redden. Ik denk nog vaak aan alles wat hij heeft gedaan. Hij hielp naar lichamen zoeken na het bombardement op Rotterdam. Daarna met het bezettings­leger naar Duitsland en tijdens de politionele acties naar Indië. Na de watersnoodramp besloot hij dat hij genoeg had gezien en gedaan. Ik ben nog steeds trots op hem.



Ellen de Vries, Zeist.

