Reacties op nieuw leeftijdsadvies Pietje Bell: ‘Is er een volwassene die door de film schade heeft opgelopen?’

Bang van Pietje Bell | Duizenden kinderen kijken wel met plezier ondanks die paar klachten

‘Pietje Bell is niet meer geschikt voor alle leeftijden’ (AD 28-12). Ik heb de jeugdfilm Pietje Bell zelf nooit gezien, dus daarover vel ik geen oordeel. Het valt mij wel op dat bij één klacht al aan herkeuring kan worden gedacht. Als duizenden kinderen met plezier hebben gekeken en een kindje een nachtmerrie heeft dan is de film niet meer geschikt voor onder de 12 jaar (Intussen is dat weer aangepast naar 9 jaar en ouder, red.). Het kan ook aan de gevoeligheid van dat ene kijkertje liggen. Verder zegt een woordvoerder in het artikel dat Kijkwijzer niet weet of er een ouder naast een kind zit om de context uit te leggen. Op die manier ingestoken, blijven er weinig jeugdfilms over, want zelfs in de meest gesuikerde tekenfilms komen enge figuren of geweld voor. Het lijkt mij dat de ouders verantwoordelijk zijn. Ga andere kinderen die zo’n scène prima verwerken niet zo’n film ontzeggen.



Renata van der Hulst, Boskoop.

Bang van Pietje Bell II | In Matilda zit toch ook een vreemde onderwijzeres?

Ik ben een kind uit de jaren 50. Mijn ouders hadden een café, andere kinderen in de zwartekousengemeente mochten daarom niet met me omgaan. En ik was linkshandig. Veel meer kon je als kind niet tegen hebben. Ik kreeg klappen met de liniaal omdat ik rechts moest schrijven. Daar heb ik nare herinneringen aan. En toch vind ik het belachelijk dat Kijkwijzer de leeftijd voor Pietje Bell verandert. Ik zou zeggen: doe een onderzoek onder mensen die de film vroeger hebben gezien en vraag hoe getraumatiseerd zij raakten. In Matilda van Roald Dahl zit een behoorlijk gestoorde onderwijzeres en in Harry Potter komen ook enge scènes voor. En die zijn wel oké?



Marianne Verbeek, Rotterdam.

Openingstijden | Winkels open met kerst? Dan ook geen vrij meer

Briefschrijver Van Gerven (Brieven 27-12) wie zegt dat het geloof je opgedrongen wordt? Ik ben van huis uit katholiek, maar ik ben allang geleden van mijn geloof gevallen. Als iemand er iets van vindt dat zelfs op eerste kerstdag bijna alle winkels open waren, kan ik als ongelovige diegene alleen maar gelijk geven. We hoeven met dit soort dagen toch geen 24-uurs economie te zijn? Indien wel, dan zou ik denken dat het niet-gelovige deel van 54 procent van de bevolking dan ook geen twee vrije kerstdagen meer wil hebben.



Yvonne van Kuik, Nieuwegein.

Bekend publiek | Ramon Wiendels spotten wordt mijn nieuwe hobby

Ramon krijgt cadeau na 335 keer bijwonen De Slimste Mens (AD 26-12). Ramon Wiendels heeft 1000 keer in het tv-publiek gezeten, waarvan 335 keer bij De Slimste Mens. Daar is, blijkens het aan hem gewijde artikel, en wat ik ook op de (a)sociale media voorbij zag komen, best wat negatief commentaar op gekomen. Wiendels hobby is tv-programma’s bezoeken. Sommige mensen sparen sigarenbandjes, anderen handelen in whisky, er zijn er die van live muziek genieten, weer anderen kijken naar voetbal en slopen daarna de stad en ga zo maar door. Mijn hobby is brievenschrijven aan het AD. Daarmee ben ik in de afgelopen jaren niet zo vaak in de krant ge­komen als Ramon met zijn hoofd op televisie maar laat die man (en mij) toch. Ik vind het juist grappig. Ik ben niet de enige, zo blijkt als Ramon volgens het artikel door een onbekende wordt aangesproken met: ‘Soms zeggen we thuis tegen elkaar: jaaa, daar zit ‘ie weer’. Mijn nieuwste hobby is ‘Ramon Wiendels in het publiek zoeken’.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Eigen veiligheid eerst | Politie beschermt zichzelf en laat minister staan

Minister Van der Wal over boerenleed: de wanhoop, het verdriet, het greep me enorm aan (AD 24-12). Bij een van de boerenprotesten bij het huis van minister Van der Wal trok de politie zich terug. Dat kwam doordat de situatie te gevaarlijk werd. Het ‘eigen veiligheid eerst’-principe werd dus letterlijk genomen. Maar wie beschermt in dit geval de minister? Er is geen enkele andere instantie die de burgers kan beschermen, en ja, dat gaat met risico’s gepaard. De politie heeft hiervoor als enige instantie de (ultieme) middelen. Willen we dat voortaan het leger komt als de politie te bang is?



C. Lamens, Swifterbant.