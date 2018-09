Rekenmachine gaat soms uit

Voormalig asielminis­ter Leers: 'Niet kijken naar hoe zielig een kwestie is'

7:24 Alleen staatssecretaris Mark Harbers kan nog beslissen dat de asielkinderen Howick en Lili toch in ons land mogen blijven. Maar moet hij ze toelaten? Voormalig asielminister Gerd Leers: ,,Als we alleen maar kijken naar hoe schrijnend een dossier is, dan kunnen we de grenzen beter openzetten.’’