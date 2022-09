Roep om minder verkeer in ‘het meest bijzondere bos van Nederland’: ‘Te veel stikstofneerslag’

Oorlog Oekraïne LIVE | Zelenski: ‘Dertig plaatsen in regio Charkov heroverd’, Rusland stuurt extra troepen

Het Oekraïense leger heeft in de oostelijke regio Charkov dertig plaatsen heroverd op de Russen. Dat meldde de Oekraïense president Volodimir Zelenski gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap. Volgens Russische staatsmedia zijn extra troepen onderweg naar de regio. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

7:37