Ruimtestation ISS komende week vanaf de aarde te zien... als het weer meezit

Het internationale ruimtestation ISS is aankomende week te zien vanaf Nederland. Het moet dan echter wel helder weer zijn en de komende dagen zit dat er nog niet in. Het zuiden heeft de meeste kans op opklaringen, meldt Weerplaza, en daarmee mogelijk zicht op het ruimtestation

Het ISS is alleen te zien als het donker is. Op het moment dat het station zélf door de zon worden beschenen, wordt dat licht gereflecteerd richting aarde. De komende dagen is dat in Nederland het geval tussen circa half acht en tien uur 's avonds. Het ISS is dan bij helder weer te zien en ziet eruit als een snel bewegende ster.

Bewolking

Maar, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza, tot en met dinsdag overheerst de bewolking in Nederland. ,,Zeker ook ‘s nachts. De komende drie nachten is de kans dan ook klein dat we een glimp van het ruimtestation opvangen. Als het al gebeurt, dan is dat in het zuiden van het land. Daar is de kans op opklaringen het grootst.”



Dat komt doordat er tot halverwege komende week een noorderwind waait. Het koude zeewater zorgt dat er veel bewolking deze kant op komt. ,,Het ISS is bovendien niet de hele nacht te zien. Dus het is een momentopname. En dan moet er maar net een opklaring zijn.”

Vanaf woensdag meeste kans

In de nacht van dinsdag op woensdag neemt de kans op opklaringen overal in Nederland toe, zegt Van Bernebeek. Woensdag- en donderdagnacht is de baan van de bovendien ISS het gunstigst om gespot te kunnen worden. Maar, waarschuwt Van Bernebeek: dat is nog zo ver weg dat de voorspelling erg onzeker is.