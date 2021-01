Rutte hoeft niet aan de schandpaal, maar voert De Jonge het coronabeleid soms in zijn eentje?

Zeldzaam portret van Italiaanse meester geveild voor bijna 100 miljoen dollar

28 januari Een portret van een onbekende jongeman geschilderd door de Italiaan Sandro Botticelli (1445-1510) is bij Sotheby’s in New York geveild voor ruim 92 miljoen dollar (76 miljoen euro). Er werd 80 miljoen dollar voor verwacht. De koper is vooralsnog onbekend, maar The Art Newspaper houdt het vooralsnog op een Rus.