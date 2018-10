Sané bewees zaterdag dat het Duitse elftal in zijn dienst hoort te spelen

Zullen we dit Nederlands elftal voortaan Die Mannschaft noemen? Venijnig countervoetbal, veel geluk hebben en scoren aan het eind van de wedstrijd. En als we toch bezig zijn de boel een draai te geven: Die Mannschaft van 2018 is een soort Oranje. Op de meeste plekken veel beter dan de tegenstander, maar totaal geen discipline, een gruwelijk gebrek aan teamgeest en wat een verwaandheid zeg.



Ik zag de wedstrijd op ZDF. Dat keek lekker weg. Hoewel Duitsland dit jaar al vier keer had verloren, waren ze stomverbaasd over het verlies in de Johan Cruijff Arena. Want ze waren meer in balbezit en ze hadden toch meer kansen.



Ik ken deze reacties goed van vroeger. Zo reageerden Nederlandse trainers en voetballers vaak als er van Duitsland was verloren. Het was oneerlijk, want wij waren beter, als we gewoon de kansen hadden afgemaakt...



Wat ook zo typisch Nederlands is aan die tegenwoordige Duitsers: er woedt een strijd om de macht. Verwende vedetten van Bayern spelen de baas, en dat werkt averechts want de heren falen wedstrijd na wedstrijd, zelfs Neuer maakt nu fouten. Bondscoach Löw houdt ­onder anderen Müller, Boa­teng en Hummels de hand boven het hoofd. Die clan pruimt Sané niet, een prachtige voetballer die wekelijks uitblinkt bij Manchester City. Zaterdagavond viel hij na een uurtje in en bewees dat het Duitse elftal in zijn dienst hoort te spelen. Of dat gaat gebeuren? Löw is koppig. Maar als hij niet ontslagen wil worden, moet hij rap doorselecteren, zijn oude getrouwen niet meer oproepen.