Schande, onze Max wordt van alle kanten tegengewerkt

Harde kern NEC in actie tegen an­ti-pietbeto­gers

9:10 Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet kondigen acties aan tijdens de intocht van Sinterklaas zaterdag in Nijmegen. Kick Out Zwarte Piet voert actie tegen een zwarte Zwarte Piet, de harde kern van de NEC-supporters is niet van plan deze anti-zwartepietenactie in Nijmegen te tolereren.