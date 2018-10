Schöne had in het shirt van Fortuna wél die tweede gele kaart gekregen

Robin van Persie was het gisteren niet eens met zijn rode kaart. Ik heb het een paar keer goed teruggekeken en ik denk dat er wel iets viel te zeggen voor de beslissing van Serdar Gözübüyük. Dat kan Van Persie vervelend vinden, dat snap ik wel. Maar we moeten ook blij zijn dat een scheidsrechter in het stadion van een grote club een impopulaire beslissing durft te nemen. Dat deed Gözübüyük en daarmee onderscheidde hij zich behoorlijk van zijn collega’s.



Want waarom stuurde Pol van Boekel in Sittard niet gewoon Lasse Schöne van het veld met een tweede gele kaart? Die eerste kaart voor hem was misschien te makkelijk gegeven, maar bij de overtreding kort voor tijd had Van Boekel opeens niets gezien. Dat is gewoon omdat Schöne bij Ajax speelt, want in het shirt van Fortuna had hij ’m wel gekregen, denk ik zomaar.



Dennis Higler zag niets in de handsbal van Nick Viergever tegen NAC. Als je in Nederland tegenwoordig geen sliding maakt met je handen op je rug, iets wat technisch gezien helemaal niet kan, loop je het risico dat je een penalty tegen krijgt als de bal per ongeluk tegen je hand komt. Maar Viergever neemt de bal slecht aan, maakt dan hands en zorgt dat de spits van NAC geen kans krijgt en komt ermee weg. En ­Higler hoefde de beelden niet eens meer terug te kijken, hij zag er gewoon niets in. Onvoorstelbaar. Maar de topclubs komen er blijkbaar mee weg.