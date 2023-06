Schurft komt vaker voor: hoe groot is de kans dat jij het krijgt?

Met videoEen schurftuitbraak in een studentenhuis of een verzorgingshuis: je hoort het steeds vaker. De kleine beestjes kruipen onder je huid en zorgen voor veel jeuk. Heel vervelend, maar is het ook gevaarlijk? Schurft is besmettelijk, is er een kans dat straks heel Nederland het heeft?