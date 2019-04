Slecht voorbereid marathon lopen is géén heldendaad

Terreuraan­slag in Maryland verijdeld

23:00 Het Amerikaans ministerie van Justitie heeft vandaag de arrestatie bekendgemaakt van een man uit Germantown die een terroristische aanslag wilde plegen in Maryland. Volgens de openbaar aanklager was de 28-jarige Rondell Henry van plan om met een gestolen vrachtwagen van een verhuurbedrijf in te rijden op voetgangers in National Harbor, ten zuiden van Washington, waar veel drukbezochte evenementen worden gehouden.