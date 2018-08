Slechts figurant in film over drol

Het filmpje begint met een beeld van een camper. Binnen zit een renner. Het is maar goed dat je op beeld niet kunt ruiken wat hij doet, want het is wel duidelijk dat hij heel nodig moest. Als hij naar buiten komt, lijkt hij kilo’s lichter. Letterlijk. Misschien dat hij daardoor nog nét de tijdslimiet haalt.



Het was zondag niet de dag van Lars Boom. Net zoals het voorlopig niet de Vuelta van Lars Boom is. Het is sowieso niet het jaar van Lars Boom. Hij reed in 2018 welgeteld één keer in de top 20 van een wedstrijd: de 19de plek in de proloog van de Dauphiné. Nogal schraal voor een renner van zijn kaliber (en met zijn salaris).



Hij heeft een excuus, ten dele. Boom (32 jaar) kampte met hartritmestoornissen; hij werd in januari geopereerd. Weg voorjaar. Maar het is ondertussen augustus. In de afgelopen maanden viel hij maar één keer op. Dat was toen hij dacht dat hij Mike Tyson of Nacer Bouhanni was, in de Ronde van Noorwegen. Hij probeerde een collega van zijn fiets te meppen. Maar ook dat mislukte.



In zijn eerste jaren bij de profs was hij zó goed, zó ambitieus. Hij bulkte van het talent, zijn killersinstinct klotste over de plinten. Als je een uurtje niets te doen hebt: kijk nog eens terug hoe hij een etappe won in de Vuelta van 2009. Om door een ringetje te halen. Daar was de toekomstig winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix (minstens drie keer) aan het werk – dat kon gewoon niet anders.



Het kon wel anders.