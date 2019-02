Soms is verdriet te groot voor het voetbal

Het plaatje zie je vaker tegenwoordig: voetballers met de armen om elkaars schouders geslagen, samen in een flauwe bocht, de voeten op het kalk van de middencirkel.



Vliegrampen, koninklijke sterfgevallen, aanslagen, overleden clubhelden. Collectief rouwen is onderdeel van onze moderne cultuur geworden, juist ook in voetbalstadions, gemeenschapshuizen van deze tijd.



Maar dit was toch weer heel wat anders. De camera zoomde steeds in op het gezicht van FC Emmen-keeper Kjell Scherpen, op het jongensgezicht met de zachtjes gesloten ogen, de lippen naar binnen gekeerd, de schouders hoog. Meteen daarna: een shot van de familie Scherpen op de tribune van stadion De Oude Meerdijk, in hartverscheurende tranen.



De cameraman kon weinig anders dan registreren, het is zijn vak nota bene. Maar toch, als kijker voelde het haast als te dichtbij, te intens, als een vorm van verdrietvoyeurisme tegen wil en dank.