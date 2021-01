Sorry, maar het vaccinatiebeleid is gewoon een nationale schande

Sinds het begin van de coronacrisis tonen de meeste Nederlanders veel begrip voor de overheid. Die moet immers met ‘vijftig procent van de kennis 100 procent van de besluiten’ nemen. En alleen samen krijgen we corona eronder. Maar laten we eerlijk zijn over de manier waarop Nederland het vaccineren aanpakt. Dat is een drama. Ja, zeg maar gerust een nationale schande. De pandemie kwam onverwacht, het vaccin niet. We beginnen wat later, heette het nog in december, omdat Nederland zo zorgvuldig is. Maar als wij eenmaal zouden beginnen, dan zou je nog eens wat zien.

Nou, we zien helemaal niets. Ja, wanhopige huisartsen. Radeloze zorginstellingen. In een verpleeghuis kan het per kamer verschillen welk vaccin een bewoner krijgt, door wie dat wordt toegediend en op welke dag. Lees deze zin gerust nog eens. Bizar toch? En laat u niet afleiden door de berichten over AstraZeneca dat minder vaccins gaat leveren. Dat probleem komt er straks nog bíj. In Europa doen álle landen het al weken beter, op Bulgarije na. Eind deze maand is 1 procent van de Nederlanders ingeënt. In dit tempo zijn we in 2029 klaar. Is dit Nederland distributieland?

De Britten gaan intussen als een speer. Israël spant de kroon. Daar zien ze vaccineren als een militaire operatie. In een oorlog zet je alles opzij. Bij de Mexicaanse griep in 2009 deed Nederland dat ook, vertelde legerarts Angela Hume dit weekend bij Nieuwsuur. Zij werd destijds door het ministerie van Volksgezondheid als militair gevraagd om die operatie te leiden. In zes weken tijd werden miljoenen Nederlanders ingeënt. Deze keer heeft ze haar medewerking zelf aangeboden, maar die werd niet nodig geacht. We kunnen het kennelijk zelf, met onze bestaande procedures, van negen tot vijf.

Waar zijn de Pieter Omtzigt en de Renske Leijten van de vaccinaties? Niet later bij het terugkijken, maar nu? In de peilingen staat premier Rutte als crisismanager ongenaakbaar bovenaan, maar er gaat in deze crisis toch echt iets gruwelijk mis. Het optreden van de politie is dapper, de financiële steun voor getroffen ondernemers goed, het uithoudingsvermogen van het zorgpersoneel bewonderenswaardig. Maar de enige uitweg is inenten. Inenten! Dit is een noodsituatie. Handel daar naar.

