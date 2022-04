Speel nu onze dagelijkse nieuwsquiz: Hey Google, praat met ‘3 vragen over’

Weet jij altijd precies wat er speelt in de wereld van sport, showbizz of actualiteiten? Speel dan de AD-quiz ‘3 vragen over’ via je Google Assistant. Drie bekende AD-gezichten zijn quizmaster: Sjoerd Mossou (Sport), Angela de Jong (Showbizz) en Debby Gerritsen (Actualiteiten). Zeg gewoon tegen je Google Assistent: ‘Ik wil praten met 3 vragen over’ en speel de quiz elke dag als leuk tussendoortje en in minder dan 5 minuten.

Zo speel je onze quiz

Meedoen met de quiz ‘3 vragen over’ via Google Home of Google Nest werkt zo:

1. Zorg dat de microfoon is ingeschakeld en je Google Home of Google Nest is verbonden met internet.

2. Zeg: ‘Hey Google, ik wil praten met 3 vragen over.’

3. Kies voor 3 vragen over sport, showbizz of actualiteit.



Via je tablet of telefoon meedoen met ‘3 vragen over’:

1. Zet het geluid van je tablet of telefoon aan en open de Google Assistant-app.

2. Zeg of typ: ‘Hey Google, ik wil praten met 3 vragen over.’

3. Kies voor 3 vragen over sport, showbizz of actualiteit.



Voor een optimale spelervaring moet de Google Assistant je gebruik bijhouden, zodat we bijvoorbeeld je scores kunnen onthouden en we je niet elke keer de volledige intro hoeven te laten horen bij het starten. Hiervoor kun je je Web & App Activity aanzetten mocht je hier tegenaan lopen (maar in de meeste gevallen staat dit standaard aan).

Veelgestelde vragen

Wat is de Google Assistant?

De Google Assistant kan jou bij van alles helpen en je het laatste nieuws of het weer van vandaag vertellen, maar je kunt er ook allerlei andere apparaten mee besturen als deze aan de Google Assistant verbonden zijn. Via de AD voice-action kan je kiezen voor 3 vragen over sport, showbizz of actualiteit



Wat heb ik nodig om ‘3 vragen over’ te spelen?

Om te beginnen heb je een werkende internetverbinding en een tablet, smartphone of (slimme) speaker met Google Assistant-functionaliteit (zoals bijvoorbeeld een Google Nest speaker of Google Nest display) nodig. Op een smartphone of tablet dient de gratis Google Assistant-app geïnstalleerd te zijn, op de Google Nest speaker of Google Nest display is dit al ingebouwd.



Waar download ik de gratis Google Assistant-app?

Heb je een iPhone of iPad? Download de Google Assistant-app dan hier.

Heb je een Android tablet of smartphone? Download de Google Assistant-app dan hier.



Wat kost de AD voice-action?

Het gebruik hiervan is gratis.



Waarom is ‘3 vragen over’ alleen beschikbaar op Google Assistant?

Op dit moment is Google Assistant de enige Nederlandse sprekende voice-assistent met de mogelijkheid tot het maken van actions. Overigens kun je op onze site en app ook altijd gratis quizzen spelen.



De Google Assistant begrijpt mij niet, wat doe ik verkeerd?

Wat vervelend dat de Google Assistant je niet begrijpt. Google werkt er hard aan om dit snel te verbeteren. Hierbij een paar tips:

- Probeer het nog eens, wellicht heeft Google Assistant je niet goed verstaan.

- Zorg dat de taal van je telefoon, tablet of slimme speaker op ‘Nederlands’ staat. Je kunt dit aanpassen bij je systeeminstellingen.

- Zorg dat er één persoon tegelijkertijd tegen de Google Assistant praat.

- Zorg voor zo min mogelijk achtergrondgeluid tijdens het praten met de Google Assistant.

- Wacht met praten totdat er op je slimme speaker 4 brandende lampjes verschijnen of de Google Assistant app 4 gekleurde stippen laat zien.

- Controleer of je nog in een andere action bent, mocht dit het geval zijn dan kun je Google vragen om te ‘stoppen’.

- Mocht de Google Assistant app je niet begrijpen, dan kun je ook proberen om te typen.



Hoe zit het met mijn privacy en de veiligheid van mijn gegevens bij het gebruik van de action?

Iedere speelbeurt krijgt een uniek ID, waaraan enkele gegevens worden gekoppeld. Daaronder vallen bijvoorbeeld de datum en het tijdstip van de sessie en (een transcriptie van) de interactie. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de action verbeteren. Dit is vergelijkbaar met een zoekopdracht op Google of het bezoeken van een webshop.



AD.nl vraagt in de voice-action géén persoonsgegevens. We beschikken niet over de audiobestanden van de interacties. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.

De interactie met AD.nl wordt gefaciliteerd door Google, daarom draagt ook Google verantwoordelijkheid voor jouw gegevens. In hun Privacy Policy lees je hoe Google gegevens over haar gebruikers verzamelt en wat jouw rechten zijn.

Ik heb mij aangemeld om een dagelijkse melding van ‘3 vragen over’ te ontvangen. Ik wil dit aanpassen of deze meldingen niet meer ontvangen. Hoe doe ik dat?

Om je af te melden voor dagelijkse notificaties dien je de action te resetten. Dat kan als volgt:

- Ga naar de actionpagina van ‘3 vragen over’.

- Zorg dat je ingelogd bent met je Google-account.

- Scroll naar beneden en klik op ‘resetten’ en vervolgens nog een keer op ‘resetten’.



Om je weer aan te melden voor dagelijkse meldingen start je de action en zeg je ‘aanmelden voor notificaties’.