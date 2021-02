Spekgladde wegen leiden opnieuw tot bezorgproblemen krant

Coronavirus LIVE | 500 bezoekers bij proefevene­ment in Utrecht, vrees voor rem op vaccina­ties door personeels­te­kort

7:28 In de regio Rotterdam-Rijnmond staan zo'n duizend vacatures op voor mensen die kunnen prikken. Voor de vaccinatielocaties allemaal open kunnen, moet die eerst vervuld worden. In het Beatrixtheater in Utrecht komen vandaag vijfhonderd mensen samen. Ze doen mee aan een proef van Fieldlab Evenementen om uit te zoeken hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.