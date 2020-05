Sporthelden gaan jeugd aansporen tot gezondere leefstijl

Doen onze pubers het dan zo slecht? Dat valt eigenlijk best mee, bleek dinsdag uit een vergelijkend onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Nederlandse jongeren leven redelijk gezond. Ze ontbijten dagelijks, eten veel groente en bewegen voldoende. Na Kazachstan heeft Nederland de minste tieners met overgewicht en obesitas.

En toch kan het veel beter vinden 20 gezondheidsorganisaties en sportkoepel NOC*NSF. Het RIVM voorspelt dat er door onze huidige leefstijl in 2040 zo’n tien miljoen mensen zijn met een of meer chronische aandoeningen. ,,Dat tij willen keren om mensen veel leed te besparen én om te voorkomen dat de zorgkosten nog verder de pan uit rijzen,” zegt directeur Mark Monsma van de Gezonde Generatie.

Nederlandse jongeren slapen bijvoorbeeld minder goed dan Europese leeftijdsgenoten en gebruiken meer frisdrank. Ze bewegen weliswaar voldoende, maar staan nog lang niet bovenaan de ranglijst. ,,Terwijl we dat als welvarend en sportief land wel zouden moeten willen’’, zegt Monsma.

Wie goed in de Nederlandse cijfers duikt ziet dat leerlingen met een praktische opleiding nog veel minder sporten dan het gemiddeld aantal jongeren in Nederland. Alle reden dus om sporten meer te gaan stimuleren. Monsma: ,,Daar hebben we allemaal belang bij. Het is basis voor een gezonde toekomst. We willen Olympisch kampioen zijn als het gaat over onze gezonde jeugd.’’

Elke wijk

En dus slaan de gezondheidsorganisaties de handen ineen met het NOC*NSF met hulp van de Nederlandse Loterij. Want als er helden zijn die jongeren kunnen inspireren om de goede keuzes te maken, dan zijn het wel de topsporters van nu. Hoe zij de komende jaren precies in contact gaan treden met jongeren, wordt nog uitgewerkt. Maar het plan is dat de sporthelden geen buurt overslaan. ,,Het mag niet zo zijn dat er alleen een sportclinic wordt gegeven in buurten waar iemand toevallig goede contacten heeft. Nee, het gebeurt overal. Jarenlang. Dit moet in haarvaten van de Nederlandse samenleving gaan zitten’’, zegt Monsma.