Startpunt Scheiden als steun ‘om het goed te blijven doen’

Het Startpunt Scheiden is er voor stellen uit de gemeente Wijk bij Duurstede die op het punt staan om uit elkaar te gaan. Maar ook voor wie al in een scheidingsproces zit. Het maakt niet uit of iemand getrouwd is of niet. “We zijn er zelfs voor iemand die jaren na een scheiding toch nog hulp nodig heeft door de gevolgen van de scheiding. Het startpunt is er ook voor kinderen van wie de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden”, zegt Meun.

Stoom van de ketel

Het goed blijven doen

De meeste scheidingen gaan in goed overleg en met oog voor de kinderen. Toch komt het ook voor dat het moeilijk gaat of dat (ex-)partners niet meer met elkaar praten. Of erger nog, met elkaar botsen. In die strijd komen de kinderen vaak in de knel te zitten. Door de ondersteuning en hulp is het Startpunt Scheiden een duwtje in de rug “om het goed te blijven doen. Zeker als je kinderen hebt. Het startpunt is er vooral als je ziet dat je kind eronder lijdt. Of als je bij je partner steeds weer op een muur stuit. Meestal beleven mensen eerst die muur van de partner en daarna zien ze pas hoe lang de kinderen er al last van hebben. Maar dit zijn duidelijke tekens om aan de bel te trekken.”