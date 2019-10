‘Steeds meer gemor over de Feyenoord-opleiding, inclusief Kuyt’

Twee doden gevonden in woning Hengelo: ‘Zoon meldde zich bij ziekenhuis’

9:31 In een woning aan de Julianalaan in Hengelo zijn twee lichamen aangetroffen. Dat meldt de politie. Het gaat om een woning in het Gelderse dorpje Hengelo, niet om een woning in de gelijknamige Overijsselse stad.