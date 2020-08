Bij een vermaarde maar door klimaatverandering verdwenen gletsjer in IJsland staat sinds vorig jaar een bordje: ‘Brief aan de toekomst. Okjökull is de eerste IJslandse gletsjer die verloren is gegaan. In de komende 200 jaar gebeurt naar verwachting met al onze gletsjers hetzelfde. Dit monument getuigt ervan dat we weten wat er gebeurt en wat er moet gebeuren. Alleen jij weet of we het hebben gedaan.’

In Nederland kan het zonder bordje. Iedereen kan gewoon de kranten van de laatste jaren er op nakijken. Of die van de laatste dagen. ‘Warmste nacht ooit.’ ‘Warmste week ooit.’ ‘Water uit de kraan niet meer vanzelfsprekend.’

Weten wat er moet gebeuren is alleen iets anders dan het ook echt doen. Bij de bestrijding van de opwarming van de aarde vallen de kosten nu, en komen de baten pas later. Of andersom: de problemen komen pas later, als we nu te weinig doen. Maar ja, nu lopen het we het risico dat het Malieveld weer volloopt. Terwijl later... wie dan leeft, wie dan zorgt. Wie dan leeft - nu je het zegt, dat zijn de jongeren van nu. Die jongeren die steeds te horen krijgen dat ze over afgelaste eindexamens, misgelopen introductiedagen en gesloten collegezalen niet moeten zeuren omdat ze nog zo’n mooie toekomst voor zich hebben. Maar goed, laten we niet in generaties denken. Iederéén zal zich deze week toch wel eens afgevraagd hebben: stel dat het zomers altijd zo warm zou zijn?

Het mooie is: we kunnen er samen veel aan doen. Nederlanders hebben eeuwenlang hun best gedaan het land droog te malen, nu moeten we leren het nat te houden. We hebben onze huizen altijd zo gebouwd dat ze warmte vasthouden, nu moeten we leren ze zo te ontwerpen dat de warmte er juist uit kan. Nederland moet daartoe in staat zijn. Het mooie is ook: het is niet alleen aan de technici. Ieder kan bijdragen, op zijn eigen manier. Zonnepanelen installeren, een regenton neerzetten, minder vlees eten, minder vliegen, fietsen in plaats van de auto. Hoe hartverwarmend zou het zijn als een 94-jarige in de toekomst tegen ongeduldige jeugd kan zeggen: ‘30 graden heet? In 2018, 2019 en 2020, toen was het heet! Maar dat hebben we gelukkig weten te keren.’

