Stoppen uit voorzorg? Daarvoor is de situatie te ernstig

CommentaarHet klinkt daadkrachtig, het besluit om uit voorzorg weer tijdelijk te stoppen met AstraZeneca. Maar het risico op ernstige complicaties van corona is nog altijd veel groter dan het risico op ernstige complicaties van het vaccin, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Minister Hugo de Jonge legde vrijdag het vaccineren met het vaccin van AstraZeneca bij mensen onder de zestig stil. Uit voorzorg. In elk geval tot woensdag, als er een Europees advies komt. Aanleiding was het overlijden van een Nederlandse vrouw bij wie een zeldzame vorm van trombose was geconstateerd. Ná vaccinatie, onduidelijk is of het komt dóór vaccinatie. Maar ,,over de veiligheid van vaccins mag geen enkele twijfel bestaan”, schreef de minister aan de Tweede Kamer.

Het klinkt daadkrachtig, zo’n besluit. Het is het niet. Allereerst houdt het de schijn in stand dat 100 procent zekerheid kan bestaan over de veiligheid van vaccins. Maar bijwerkingen kunnen altijd voorkomen, ernstige ook. ,,De kans op ernstige bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin is 1 op 800.000”, zei hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond onlangs. ,,De kans dat je in je leven bij een ernstig verkeersongeval betrokken raakt, is 1 op 800. Leggen we het verkeer ook stil?”

De tijdelijke stop is bedoeld om het vertrouwen in het vaccin te handhaven, maar doet het omgekeerde. Mensen die al in de rij stonden voor een prik werden vrijdag meteen weer naar huis gestuurd. Stelt u zich even voor: de persoon voor u kwam nog net aan de beurt, u niet meer. Of andersom, u bent nog net geprikt, daarna is het ineens te riskant. De GGD’s zijn uit logistieke overwegingen nu maar helemaal gestopt met AstraZeneca. Vertraging, vertraging. Intussen prikt het Verenigd Koninkrijk onverminderd door.

Elke dag overlijden er mensen aan corona. Elke dag worden mensen besmet die vervolgens te maken krijgen met langdurige ernstige klachten. Elke dag worden in overbelaste ziekenhuizen behandelingen van andere patiënten uitgesteld. Om nog maar te zwijgen over die andere bijwerkingen van deze pandemie: elke dag raken ondernemers verder in de problemen. Worden achterstanden in het middelbaar beroepsonderwijs groter. Raken studenten in put. Vereenzamen ouderen.

Alleen vaccineren helpt ons uit deze crisis. Stoppen met een vaccin kan, maar dan wel na gedegen onderzoek. Niet uit voorzorg. daarvoor is de situatie te ernstig. Het risico op ernstige complicaties van het vaccin is nog altijd veel kleiner dan het risico op ernstige complicaties van corona.