Suzanne, voor altijd 17: over de impact van een fataal verkeersongeluk

Als Suzanne voorbij liep, ging er spontaan een lichtje branden. Een jonge meid, fanatiek sporter, volop bezig met haar toekomst. Tot ze werd aangereden in haar woonplaats Beusichem en overleed in het ziekenhuis toen ze net 17 jaar oud was geworden.



In deze podcast vertellen de ouders en de zus van Suzanne over de impact die het dodelijke ongeluk op hun leven heeft gehad, het leven tussen hoop en vrees in het ziekenhuis en het gruwelijke moment waarin duidelijk wordt dat Suus nooit meer wakker wordt.



