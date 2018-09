Ten Hag en Van Bommel wekken ineens veel vertrouwen

Heeft u er ook zo’n zin in, deze week? Er is niet alleen nieuwsgierigheid wat betreft de Europese aspiraties van PSV en Ajax, maar ook een onverklaarbaar optimisme. Het valt me op dat niet alleen supporters, liefhebbers en pseudo-kenners heel positief zijn, maar ook oud-voetballers en oud-trainers houden er serieus rekening mee dat de Nederlandse deelnemers aan de Champions League weleens kunnen gaan overwinteren.



Na het zien van (de eerste helft van) Nederland - Peru en Frankrijk - Nederland en het gepruts van Jong Oranje zouden we het toch behoorlijk somber in moeten zien. Tuurlijk zijn Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong heel, heel bijzonder, maar tel hun wedstrijden nou eens bij elkaar op. Rookies zijn het. En kijk naar hun ploeggenoten bij Oranje: een enkeling is bij zijn club Europese subtop, maar de meeste collega’s zijn bankzitter of basisspeler bij internationale onderdeurtjes.



De hoge verwachtingen lijken mede gebaseerd op de suprematie van PSV en Ajax in de eredivisie. Die competitie is levendig en leuk, maar als Eindhoven en Amsterdam alpenbergtoppen zijn, dan bevindt de onderhoudende rest zich in een donker dal.