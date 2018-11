Ten Hag is de Twentse, schorre variant op ‘Gio’ geworden

Erik ten Hag praat wat anders dan voorheen. Geen idee of het u is opgevallen, maar hij gebruikt minder moeilijke woorden en minder cryptische woordcombinaties. Zijn zinnen zijn saai, maar wel netjes afgemeten.



Persoonlijk vind ik dat jammer, de taal van Ten Hag kende voorheen vaak prachtige, hoekige pareltjes. ,,Traag in de handeling. Hoog in de concentratie. Sterktes neutraliseren. Een blessureprovocatief veld bespelen. Veel energie erin stoppen.’’



Maar naarmate het voetbal van Ajax beter en aantrekkelijker werd, transformeerde Ten Hag juist tot een man van wat zuinige, dertien in een dozijn clichés. Hij zegt zulke normale dingen, zo weinig opzienbarends, dat hij een soort Twentse, schorre variant op Giovanni van Bronckhorst is geworden.



Maar bovenal is Erik ten Hag opeens veranderd in een bijzonder soort antiheld. Collega Daniël Dwarswaard beschreef het gisteren al: hoe het uitvak van Ajax zijn naam scandeerde in Lissabon, in Estadio Da Luz, en wat een mijlpaal dat stiekem is voor een boertje uit Haaksbergen.



Erik ten Hag is gekleineerd en belachelijk gemaakt, beschimpt en uitgelachen.



De kritiek was soms terecht, in zijn eerste vijf maanden was er geen spoortje van verbetering zichtbaar, maar dit verhaal ging veel verder dan kritiek alleen. Van Ten Hag werd een karikatuur gemaakt, een dwaas.