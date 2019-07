Terreurverdachten met 4500 in gevangenis voor 2500 man in Irak

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft beelden vrijgegeven van terreurverdachten, die in Irak in overvolle cellen zitten. Op één foto is te zien hoe jongemannen allemaal over elkaar heen liggen - er is geen ruimte voor een eigen plek. Op een tweede beeld is te zien hoe ook vrouwen en kinderen amper bewegingsruimte hebben.