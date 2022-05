Terwijl Nederland massaal thuis zat, is het aantal cosmetische ingrepen gegroeid

Terwijl een groot gedeelte van Nederland de laatste twee jaar vooral thuis heeft gezeten, hebben zij niet stilgezeten. Uit rapporten is gebleken dat het aantal cosmetische ingrepen dat de laatste twee jaar is uitgevoerd blijft stijgen. Ook nu Nederland de draad weer oppakt en men steeds meer sociale activeiten onderneemt, blijft deze groei voortzetten.

Een van de populairste ingrepen is de ooglidcorrectie. Deze ingreep kan een uitkomst bieden voor mensen die last hebben van hangende oogleden, of een vermoeide blik hebben. Een bovenooglidcorrectie is in dit geval een effectieve en doeltreffende ingreep. Deze operatie zorgt voor een jongere en frisse oogopslag.