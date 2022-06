Met video Akkoord over werkomstan­dig­he­den en lonen Schiphol, stakingen van de baan

Er is een akkoord op hoofdlijnen over de werkomstandigheden en lonen op luchthaven Schiphol. Dat heeft Schiphol-topman Dick Benschop gezegd in Den Haag. Benschop moet dinsdagavond in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over de chaotische taferelen op zijn luchthaven die al weken aanhouden.

31 mei