‘The Righteous Gemstones wordt seriehit van het jaar’

Niet alleen The Righteous Gemstones , over een familie excentrieke tv-evangelisten met acteurs als Danny McBride (Eastbound & Down) en John Goodman (The Big Lebowski) , wordt besproken. Gudo Tienhooven deelt zijn enthousiasme over de onconventionele misdaadreeks Mindhunter (seizoen 2 staat nu op Netflix) en vraagt zich vervolgens af of de animatieserie The Dark Crystal de potentie heeft uit te groeien tot een poppenvariant van Game of Thrones .

In AD Bingewatchers gidsen Goes, Heezen en Tienhooven de luisteraar door serieland. Zij zien de eerste paar afleveringen van zo’n beetje alles wat nieuw om de hoek komt kijken en stellen vervolgens zichzelf, elkaar en de luisteraar de vraag: doorkijken of niet? Of: to binge or not to binge, that’s the question…