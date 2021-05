Toen Harrie overleed deed Riek een oog open, liet één traan, en deed haar ogen voorgoed dicht

Het begon allemaal met een pot verf. Harrie moest verf hebben, en Riek was er op uit gestuurd voor verf. Maar in de winkel grepen ze tegelijk naar dat ene laatste blik. Ze spraken af dat ze samen zouden doen: Harrie zou eerst schilderen, hij had maar een beetje nodig, en zou de rest naar Riek brengen.



Aldus geschiedde, en dat was het begin van een hechte verbintenis. Ze waren nooit niet samen. Als de een niet naar de mis kon, ging de ander ook niet. Als Harrie naar de bakker ging, ging Riek, moeke werd ze genoemd, naar de slager, gingen ze samen op pad en dan kwamen ze elkaar precies op dezelfde plek altijd weer tegen en liepen ze samen naar huis. Acht kinderen kregen ze samen, zeven in de boerderij op Hazelberg, in het ouderlijk huis van Harrie, de jongste dochter in het huis aan de Watersteeg dat ze lieten bouwen, omdat de boerderij te klein was geworden. Vier jongens hadden ze, en vier meiden.