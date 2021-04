Toon van Driel werd zelfs buiten de landsgrenzen beroemd met FC Knudde

Een Amsterdammer bij een Rotterdamse krant. Ja, daar keek Toon van Driel 48 jaar geleden zelf ook wel even van op, toen hij vanuit Amsterdam koers zette naar de burelen van het Algemeen Dagblad, dat destijds nog het hoofdkwartier op de Westblaak had. Hij klopte die dag zelf aan bij de krant om zijn strips aan de man te brengen, maar had er geen hoge verwachtingen van. Wat wist hij nou van Rotterdammers? Ze zien me al komen, dacht hij, in die dagen een knappe, jonge kerel met wat in Rotterdam ook nu nog als typisch Amsterdamse branie wordt beschouwd. Inderdaad: de redactieleden zagen hem komen. Met een tikkeltje argwaan.