Trump: Noord-Korea stopt met rakettesten

Trump heeft inmiddels telefonisch overleg gevoerd met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping over Noord-Korea. De Amerikaanse president liet ook dat via Twitter weten.

De naam van zijn gesprekspartner schreef hij in hoofdletters en verkeerd.

,,President XI XINPING en ik hebben lang gesproken over de ontmoeting met KIM JONG UN van Noord-Korea. President XI vertelde me dat hij het waardeert dat de VS werkt aan een diplomatieke oplossing van het probleem in plaats van het pad op te gaan van het onheilspellende alternatief'', aldus de tweet van Trump. Later corrigeerde hij zijn spelfout.