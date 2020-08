Twee redenen waarom de beslissing van Facebook goed is - en die gaan niet over Zwarte Piet

Het besluit dat afbeeldingen van de traditionele Zwarte Piet na melding voortaan van Facebook en Instagram worden verwijderd is - los van de inhoud - in elk geval om één reden toe te juichen. Facebook neemt verantwoordelijkheid voor wat er op Facebook verschijnt. En dat is wel eens anders geweest. Jarenlang heeft het bedrijf volgehouden slechts een platform te zijn dat mensen met elkaar verbindt. Wat die mensen er publiceren, dat was aan hen. Sinds de campagnes voor Brexit en de Amerikaanse verkiezingen van 2016 is Facebook vaker aangesproken op het verspreiden van nepnieuws en desinformatie. Het bedrijf zou er niet alleen op moeten letten wat juridisch mag, maar ook op wat ethisch verantwoord is. Facebook heeft daarop de huisregels aangepast en heeft 35.000 mensen aan het werk om die te handhaven. De stap om ‘discriminerende en kwetsende stereotypen’ aan te pakken past daarin.

Probleem is wel: wie bepaalt wat discriminerende en kwetsende stereotypen zijn? En dat zou je een tweede reden kunnen noemen waarom het besluit welkom is. Het schudt ons hopelijk wakker. Aan de beslissing is negen maanden gewerkt, er is met meer dan 60 maatschappelijke organisaties overlegd, maar daar was geen enkele Nederlander bij. Het gaat dan ook niet om Zwarte Piet. Het gaat om Blackface, het zwart schminken van je gezicht om een karikatuur van een zwarte slaaf uit te beelden, wat in Amerika als zeer racistisch geldt. Zwarte Piet in Nederland is ‘bijvangst'.

Deze ingrijpende beslissing die voor menig Nederlands intochtcomité uit de lucht komt vallen, maakt nog eens duidelijk dat Facebook geen Nederlandse nutsvoorziening is. Geen openbare weg. Niet een plek waar je het ‘recht’ hebt om onder het mom van ‘vrijheid van meningsuiting’ te posten wat je wilt. Facebook is een Amerikaans bedrijf met wereldwijd drie miljard klanten. Het kan de regels stellen die het wil. En via verfijnde algoritmes bepaalt het élke dag al wat elke gebruiker te zien krijgt en wat niet.

Facebook is vaak gezellig, zie de posts van vrienden en familie. Soms giftig, bekijk de nieuwe film The Hater op Netflix om te zien hoe dat gaat. Maar het is altijd een bedrijf. Gericht óp jou en mij, niet ván jou of mij. Dat is niet erg, maar wel een feit.

