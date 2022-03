Twintigduizend schelpen gevonden tijdens eerste nationale teldag, en dit is de winnaar

De uiteindelijk tweehonderd deelnemers aan de teldag kregen de opdracht honderd schelpen te verzamelen, en vervolgens met een speciale zoekkaart te bekijken wat de oogst was. Citizen science heet dat in mooi Engels, ofwel wetenschap met hulp van burgers. ,,Om te beginnen is een bezoek aan het strand leuker als je meer weet van wat je om je heen ziet”, zegt Braun. ,,Maar het is ook echt data waar we wat mee kunnen", zegt Braun. ,,De schelpen die je op het strand vindt, vertellen het verhaal van het leven onder water.”

Een momentopname van de schelpenverhouding op het strand is al leuk, maar helemaal interessant is het om in de loop van jaren te zien hoe die zich ontwikkelt, stelt Braun. ,,Daarom hopen we dat dit een jaarlijkse traditie gaat worden, te beginnen in september van dit jaar. Bij Ouddorp is een tere hartschelp gevonden, dat is een schelp die je normaal in Zuid-Europa vindt. Maar het is de verwachting dat we die de komende jaren steeds vaker ook in Nederland gaan aantreffen, door het opwarmende klimaat. Met een schelpentelling kun je dat ook aantonen. Vanaf maandag gaan we de resultaten nauwkeurig analyseren en vergelijken met die van onze Belgische collega's.”